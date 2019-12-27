樓價UPDATES：逾千萬元單位大劈價

隨着換樓意欲減慢，不少逾千萬元單位要劈價才獲承接，西貢曉嵐閣有單位減價逾15%沽出，各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●北角寶馬山花園本月交投亦不多，只錄兩宗買賣。屋苑7座高層A室，實用面積843方呎，獲外區用家以1,943.8萬元承接，實用呎價23,058元，一五年至今升值10.4%。

●免補地價居屋之一的香港仔漁暉苑，剛有一個B座低層3室兩房戶，實用面積384方呎，以585萬元易手，實用呎價15,234元。據了解，原業主於2016年以約418萬元購入該單位，是次轉售帳面賺約167萬元。

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九龍

●荔枝角美孚新邨蘭秀道2號低層C室單位，實用面積670方呎，屬三房間隔，望內街。原業主月前叫價945萬元放售，其後下調至868萬元，終獲買家以850萬元承接，實用呎價12,687元。買家為區內分支家庭客，鍾情該區交通方便，加上單位附雅致裝修，故斥資入市自用。

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新界

●曉嵐閣1座低層B室，實用面積998方呎，累減210萬元，以1,140萬元連車位轉售，實用呎價11,423元。據了解，原業主於2012年以820萬元入市，持貨至今帳面獲利320萬元。

●元朗錦綉花園D段4街單號屋，實用面積846方呎，開價約990萬元，放盤不久即獲數組準買家洽購，日前獲收租投資者以990萬元連租約購入，實用呎價11,702元，租金回報率2.2厘。原業主持貨14年，帳面獲利712萬元。

●粉嶺花都廣場本月暫錄約兩宗買賣，當中7座高層F室兩房戶，實用面積413方呎，以538萬元易手，實用呎價13,027元。原業主持貨滿3年，單位期內升值約35%。

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