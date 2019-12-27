曾批評孫正義　Uniqlo創辦人辭任軟銀董事

外國媒體報道，Uniqlo創辦人柳井正將於月底辭去日本軟銀集團非執行董事。此前，柳井正已在軟銀董事會任職逾18年。

柳井正作為軟銀創辦人孫正義的長期盟友，同時也擔當批評者角色，兩人近年也交替做「日本首富」。軟銀在投資WeWork上受挫，孫正義提到，柳井正為其中一名批評其投資WeWork的董事會成員。

目前軟銀董事會僅得3名非執行董事，而柳井正的離任可能使到再無人會質疑孫正義的商業判斷。

日本董事培訓學院講師Nicholas Benes認為，軟銀的管理標準較低，如不設法提升標準，日後亦難以向其投資的公司提出相應管治標準。

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