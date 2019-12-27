英鎊明年難擺脫波動特徵 兌美元仍有機衝上1.4

英國首相約翰遜拒絕延長脫歐渡期的強硬態度，令市場重燃無協議脫歐憂慮。惟英鎊收復近日失地，兌美元重上1.31水平，分析料後市有機會衝擊1.4關。鎊匯目前報1.3098，升0.78%。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，2020年英鎊不太可能從政治上得到任何喘息，如果歐盟和英國之間的貿易談判進展不順利，這將使英鎊面臨新一輪拋售壓力。

英國已經硬性設定2020年12月是與歐盟達成新的貿易協議的最後期限，約翰遜認為貿易協議可以在幾個月內達成。然而愛爾蘭總理Varadkar表示，可能在12月之前只能達成協議的框架。

事實上，歐盟執委會主席萊恩早前指出，要討論的不只有貿易議題，還有教育、運輸、漁業等等，並這樣的時間框架「極為緊迫」。

分析認為，2020年英國脫歐繼續成為英鎊的一個決定性特徵，隨之而來的是突如其來的變化帶來的不確定性。不過分析同時預料，萬一英國在談判中意外地相對順利，這種情況下英鎊兌美元應有機會衝擊1.4，甚至有可能更高。

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