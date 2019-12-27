夜市UPDATES：美股破頂回順　Apple年內漲8成

美股聖誕升市有望延續到明年，三大指數破頂後小幅回順，道指目前28,653點，升31點或0.11%；標指報3,238點，跌1點或0.05%；納指報9,08點，跌14點或0.16%。美股高位回落，港股期指夜市目前報28,215點，跌4點，低水10點。

蘋果公司股價續創歷史新高，逼近300美元，目前高見293.97美元。作為美國最大的上市公司，截至周四，Apple股價年內已經上漲了82.9%，市值增加了約5,300億美元，相比去年同期上漲了96.5%。

近期的美股強勢受多個因素驅動，包括國際貿易關係進展的持續樂觀、以及對聯儲據堅持寬鬆政策的預期也支持了市場上漲動力。

另外，強勁的美國節假日零售銷售報告使美股市場情緒樂觀，而隨後出爐的工業產出報告則幫助緩解了困擾華爾街的焦慮情緒。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，隨着美股的年底漲勢繼續延續，主要股指勢必將以創紀錄高位結束這個假日短周。

歐股三大指數仍靠穩，英股升0.08%；德股升0.40%；法股升0.27%。

【22:30】美股開市早段繼續做好，3大指數齊破頂，道指升70點至28,692點；納指升29點至9,052點；標指升7點至3,247點。

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)和鴻海集團旗下的Sharp考慮以8.2億美元收購Japan Display的智能手機屏幕工廠，Apple股價早段升0.76%至292.11美元。

傳有線電視公司Comcast正磋商收購影片串流公司Xumo，Comcast股價早段升0.38%至45.14美元。

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