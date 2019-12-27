姜濤收購數字王國旗下VR設備商22%股權

數字王國( 00547 )宣布，向姜濤旗下的DD Network出售Lead Turbo Limited 22.29%股份，總代價為最高9,900萬元。根據Lead Turbo於2019年9月30日的管理賬目所載的未經審核財務資料，經參考出售事項之代價、資產淨值、釋放外匯儲備及商譽，估計公司將因出售事項而確認收益約8.2萬元。

Lead Turbo的主要產品為自主研發的虛擬實境頭戴設備，為穿戴者提供虛擬實境(VR)的頭戴式顯示器裝置，以「3Glasses」品牌廣泛應用於電腦遊戲、模擬器及訓練器。

數字王國稱，雖然Lead Turbo已符合收購事項的條件，實現2018年度利潤目標，並於2019年上半年錄得相對穩定的表現，但基於中國經濟前景及預期消費力因中美貿易戰持續而漸趨疲弱，導致潛在客戶放慢項目速度或削減投資，以及於香港會計準則下有關收取及確認收益的時間出現錯配等多項因素結合影響，於最後1個季度「經歷意想不到的收益放緩」。連同研發及銷售與分銷開支增加，按2019年12月中旬的當前預測，2019年實際利潤低於2019年目標。

該公司又稱，買家姜濤於機電產品及電子產品等貿易的產業投資及房地產開發方面擁有逾20年經驗。

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