東方日報B2：港股破二萬八關　5個月新高

聖誕節假期後，恒指開市升169點，漲幅迅速擴大至361點，高見28,226點，並且以接近全日最高位收市，全周累漲354點或1.27%。國企指數開市上升68點後，漲幅曾擴大至168點，高見11,204點；收市漲158點，報11,194點，全周則累升164點或1.49%，與恒指雙雙連升四周，累漲892點。

內地將於明年1月1日起，取消外資壽險公司持股比例限制。友邦擬將上海分公司改建為全資子公司，名為「友邦人壽保險有限公司」，分析指若申請獲批，意味可獲獨立法人資格，以在各地增設分支機構，料隨之啟動擴張計劃，刺激友邦股價漲1.95%，報80.95元。

光銀國際董事總經理林樵基認為，環球股市進一步上漲空間恐有限，因中美即使簽訂首階段貿易協議，之後的談判恐怕是棘手問題，而美國總統特朗普為求連任，對華政策或更強硬，況且全球企業盈利增長沒顯著加速的條件。

他又指，相信港股已達合理水平，市場期待內地明年首季的國策與經濟目標，若短期內宣布加碼刺激經濟的政策，恒指始有機會上試29,000點，現時偏好手機及通訊設備股多於騰訊。

申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，內地經濟有喘穩迹象，資源股及澳元匯價呈強反映市場有憧憬，但是否復甦則要多看幾個月數據始能確定。

她認為，港股近日抽升主要是樂觀情緒驅動，若中美兩國就簽訂首階段貿易協議再有變數，恐觸發回吐，預料恒指短線在27,500至28,500點之間徘徊，26,800點是重要支持位。策略上適宜趁回調吸納晶片及手機設備股，捕捉5G建設進入高峰的機遇，相信基金經理假期後會繼續吸納相關股份和內房股。

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股下周一期指結算後或有回調壓力，惟市況已顯著轉強，預料個股未必跟跌，建議趁低吸納強勢的5G概念股及大宗商品股，同時看好中芯。

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