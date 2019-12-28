美股收市：道指標指再破頂　納指結束11連升

美國股市周五窄幅上落，道指和標指再創收市新高，但納指收市回軟，結束連續11日升勢。道指收報28,645點，升23點或0.08%；標指收報3,240點，升少於1點；納指收報9,006點，跌15點或0.17%。

近期的美股強勢受多個因素驅動，包括國際貿易關係進展的持續樂觀、以及對聯儲據堅持寬鬆政策的預期也支持了市場上漲動力。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升0.67%、0.58%和0.92%。其中，標指已經連升5周。

個股方面，外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)和鴻海集團旗下的Sharp考慮以8.2億美元收購Japan Display的智能手機屏幕工廠，Apple股價周五微跌0.03%，收報289.8美元。

傳有線電視公司Comcast正磋商收購影片串流公司Xumo，Comcast股價收報45.1美元，升0.29%。

－－－－－－