高處未算高！分析料Apple股價明年再升兩成

蘋果公司(Apple Inc.)股價屢創新高，今年至今累計升幅已逾8成，不過高處未算高，著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster預期，Apple明年還能再上漲20%，繼續領漲大型科技股。

根據Loup Ventures初步計算，如果Apple的估值與其他科技巨頭相似，其「公允價值」將在350至400美元之間，料明年可實現350美元的基本估值，而該股周五(27日)收市價為289.8美元，意味着其上升空間接近21%；甚至於2021年某個時候可升至400美元水平。

Munster列出未來12個月可能提振Apple股價的多項因素，包括Apple Watch和其他「可穿戴設備」的持續增長，以及令人振奮的5G技術；考慮到2019年的比較基數，估計2020年下半年推出的5G iPhone將會是一個積極的催化劑。

此外，Munster預測2020年Apple將再次成為FAANG中表現最好的股票，所謂FAANG是指Facebook、亞馬遜、Netflix、Apple及Google母公司Alphabet這五隻股票。

Apple股價今年至今累升逾8成，料將實現2009年以來最大按年漲幅，該股表現輕鬆超越FAANG中其他股份，Facebook今年至今累漲近60%，亞馬遜和Netflix升不到25%。

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