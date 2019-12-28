日產擬大削開支 傳推慳得一蚊得一蚊計劃

近期麻煩事纏身的日產汽車，不但高層接連「跳船」，市傳公司為應對汽車銷量和利潤下滑的問題，計劃大幅削減開支，並盡量執行「每1日圓都要省」的節省開支計劃。

外電引述消息報道，該計劃具體做法包括員工應避免不必要的旅行、避免推出銷售刺激措施及促銷活動等。原本應由包括3至4人出席的會議，公司現在可能只會派出1名代表出席，且活動包括聚會、晚宴等也全部取消，或由視像會議代替。另外，還包括讓員工放無薪假，公司已在本月決定，將在明年1月2及3日讓美國員工休假兩天，且旅行限制也對美國員工有效。

據悉，日產在4月開始一項廣泛的財務計劃，以恢復銷售並提高利潤，但其業務前景的惡化程度卻超出預期，今年7至9月的第二季營業利潤銳減70%，全年營業利潤預測也下調35%至1,500億日圓，勢創11年最差。

另有消息指出，雖然日產正在努力削減花費，仍有足夠的現金資源，但其於全球範圍節省開支的計劃，已逐漸成為公司的常態。

日產汽車發言人誡實，基於公司面臨的業務和營運狀況，正在採取削減開支措施，但並未透露其削減幅度。

事實上，繼雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩因涉嫌違反《金融商品交易法》及《公司法》被捕後，遭日產解除其董事職務後，前社長西川廣人亦因業績不振和薪酬醜聞而離職，甚至副首席營運長Jun Seki也將在本月上任不到1個月後閃辭。

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