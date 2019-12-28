明年全球表現最佳貨幣　好大機會係...

2019年即將邁向尾聲，外電綜合分析師預期，明年全球表現最佳的貨幣將為歐元，一洗過往兩年表現疲弱的頹風！

歐元周五(27日)彈升至1.1177美元，觸及12月13日以來的高位。根據彭博調查，分析師預期，受惠於全球經濟前景改善，以及政治緊張局勢得以緩和，至2020年底，歐元兌美元將平均上升逾4%，至約1.16水平。事實上，市場原本預期歐元今年會上漲約5%，惟受累於美元下跌影響。而歐元兌美元於2018年下跌約4.5%，今年累跌近3%。

Axitrader Limited策略師Stephen Innes認為，歐元兌美元的表現，對全球經濟增長改善題材格外敏感，隨着貿易樂觀情緒對全球增長產生積極影響，趨勢動能可能會開始推動歐元上漲。

至於摩根士丹利2020年首選交易之一就是做好歐元，而瑞銀財富管理和法國農業信貸銀行等機構的分析師亦抱有同樣看法。

然而，對中美貿易戰可能會蔓延到歐洲、英國脫歐及全球經濟前景疲軟的擔憂情緒亦對歐元造成壓力。丹斯克銀行首席分析師Jens Peter Sorensen對歐元看法較為謹慎，雖然中美朝着達成貿易協議，以及英國有序脫歐邁出第一步，全球經濟亦有企穩迹象，但這種脆弱的復甦仍需要大量刺激措施，尤其是在歐洲，故預料明年首季歐元兌美元將在區間內波動，至年底將緩慢地朝1.15美元邁進。

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