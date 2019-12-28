1周10大驚奇：2020年想買股賺大錢？可能只有呢3個月...

2019年只餘下數日，金融市場大局已定，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場會「升到你唔信」，當中大部分時間準繩，亦有3月及11月兩次失準，絕不會文過飾非，冀為讀者們在國際視野中尋覓另類參考，印證聽專家講不妨睇埋異象。那麼，2020年展望如何？異象結論是：2020年首季是賺錢良機，主要升幅料在這時段出現，然後4月或調整！原因如下：

【1、異象預言：美股2020年100%必升】

市場目前情緒偏樂觀，最主要是2019年締造了2020年100%必升的基礎！往績顯示，自1950年以來，標指有18次錄得年度漲幅20%或更多(2019年也是)之後，翌年平均再升11%，當中僅3年錄得下跌：分別為1962年、1981年，以及1990年。其中，美國經濟在1981年和1990年陷入了衰退。(本文附圖一)

值得留意的是，2020年是大選年，上述的1962年、1981年，以及1990年皆不是大選年。相反，在過去18次歷史中，2004年、1992年、1976年、1968年，以及1956年皆為大選年，全部「埋單」有得升！換言之，單計這項往績，2020年是100%升市。

【2、異象再預言：美股2020年100%必升】

2020年100%必升的異象不止一個！專門研究美股歷史走勢的金融研究機構LPL Financial高級市場策略師Ryan Detrick指出，美股於2019年12月出現罕見異象，就是「紐約證券交易所綜合指數」創下歷史新高，為近兩年首見。自1980年以來，該指數在一年多沒有再創新高出現過8次，8次在創下新高後，股市翌年皆上升，升幅中位數近14%，即2020年美股很可能100%再升，而且幅度是雙位數。

紐約證券交易所綜合指數：包括所有在紐約股票交易所上市的普通股指數，即工業、交通、公共事業及金融。

【3、28年從未出錯！這信號預示美股仍樂觀】

上述異象提到2020年100%必升，但怎升呢？可以是「虎頭蛇尾」，亦可以是「先苦後甜」！另一批100%從未出錯的異象預言，極有可能是「虎頭蛇尾」，大部分升幅在2020年首季。

首先，美股又出現一個從未出錯的信號，來自道瓊斯公用平均指數(Dow Jones Utility Average)。自從1929年起，公用指數已90年成為股市領先指標，通常會早於大市見頂或見底。由於公用指數於2019年11月7日再創新高，意味着整體大市仍有一浸升浪。更甚的是，這信號在過去28年以來一直可靠！

那麼，股市升浪會持續多久？根據往績，道瓊斯公用平均指數一般較大市早3至6個月見頂或見底，如果歷史正確，美股升浪或會持續至2020年2月，最長是5月。

值得留意的是，該指數上次創下新高是2019年9月24日，當時已預言最少升至12月，結果又中了！

【4、異象：股市2020年3月前繼續癲】

講到以史為鑑，不少一個異象話升到2020年3月！研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey早在2019年9月相信，美股最少升到2020年3月，主要理據來自花旗美國經濟驚奇指數(Citygroup Economic Surprise Index)！(結果成功捕捉2019年底升浪)

上述指數是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大，意味股市利好；反之亦然。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。它與美股相關系數高達0.62，即大多數機會與股市同上同跌。

該指數於2019年9月6日終於重返「正值」(即經濟數據普遍勝預期)；相比之下，該指數在之前逾100日是處於「負值」，美股在2019年6至8月亦確實沒有驚喜，反而一度大跌。因此，Hickey當時認為，由於經濟數據有驚喜，投資者是時候對股市增添信心，後市有機會進一步做好。(結果言中)

他當時說：「我們正討論之前5次(即指數由負變正)情況：在1、3、6個月後，標指在5次中有4次是升市，而且表現不錯。因此，今次再度出現升市信號是十分重要。根據往績，標指1個月後回報中位數達4%；3個月後是6%；6個月後是8.5%。」換言之，或許美股會一直反覆上升至2020年3月。

【5、異象：2020年1月或猶如2018年般瘋狂】

綜合上述異象預言，2020年股市是偏樂觀，但有可能大部分升幅是首季完成！其實，2019年也遺留類似2018年「先高後低」的伏線！

對於資產市場來說，2019年絕對是不尋常地最容易賺錢的一年，截至目前為止，無論是股市(美股為主)、債市(10年期美債)、金市都大漲逾5%，為2017年以來再次出現！只要投資者沒有自作聰明賭冧市，可謂買甚麼、賺甚麼。

不過，全部主要資產一同上揚亦是一個異象。傳統上，股票是風險資產，債券則是避險資產，兩者走勢多數是反方向，不常見到同步上揚。若加上金價與股債3項資產一同上升，更是難上加難，因持有黃金是不能產生利息收入，理論上只會與股市或債市其中一項同升或同跌，視乎當時市場的炒作話題。簡而言之，目前的狀況是極其罕見。

回看歷史，如此「佳績」是繼1993年、2007年，以及2017年後再次出現，而且有過之而無不及。不過，在1993年後，翌年發生了史上著名的「債券大屠殺」；2007年後，翌年發生了百年一遇的金融海嘯；2017年後，翌年開始了全球貿易戰，世界出現數十年來最大變局，期間金融市場的波動程度，相信令不少人歷歷在目。

換言之，2020年會否像2018年？不妨拭目以待！投資者在迎接升浪的同時，緊記控制風險。

【6、異象：「萬聖節指標」恐預示4月起大鑊】

回看《1周10大驚奇》在2018年底大膽預言，金融市場在2019年會「升到你唔信」，升浪更由元旦後開始，起初的樂觀時間直至4月，絕無事後孔明。

當時其中一個樂觀信號來自「萬聖節指標」！眾所周知，萬聖節是每年10月31日，金融市場亦有所謂「萬聖節指標」，即由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間，持有股票的回報往往跑贏其他時段，2018年10月至2019年4月那次，因夾雜着「總統任期」第3年股市表現最好，故有把握認為股市會逆勢大升。不過，今年應該不一樣了！

專家表示，雖則說根據往績，投資者於10月31日至翌年4月30日這半年期間，平均回報約5.3%，高於4月30日至10月31日的半年回報1.61%，但今年情況不一樣，不能再「機械式」買賣了，主因是美國總統任期踏入第4年。(本文附圖二)

根據往績，由於美國總統任期的第3年(即2019年)，是其4年任期之中股市表現最好的一年，平均全年回報達10%，今年已應驗，但同時亦預示「萬聖節指標」失靈的一年！換言之，2019年10月31日至2020年4月30日期間，回報很可能是「負」或跑輸往績，主因是大選年臨到，市場會出現較多不明朗因素。

回看標指在2019年10月31日收報3,037點，投資者要經過首季後，有機會在4月30日前出現重大調整。

【7、異象：美製造業指標預言股市「最後一升」】

除了「萬聖節指標」，《1周10大驚奇》在2018年底預言，2019年股市「升到你唔信」的另一個原因是「美國ISM製造業採購經理指數(PMI)」！

早有分析指，2018年9月4日美國公布的ISM製造業PMI十分理想，亦是升市異象。(註：製造業PMI可簡單理解為經濟好壞的前瞻指標)

該指數於2018年8月升至14年新高，數值達61.3，高於2018年7月的58.1，同時遠超市場預期的57.9。截至目前為止亦是新高水平。(本文附圖三)

根據往績，PMI指標確認見頂後(如今已確認了)，經濟平均要在31.5個月後才陷入衰退；更重要的是，在ISM製造業PMI確認見頂後兩年，標指平均升35.4%。

換言之，若此異象正確的話，由2018年8月起計的31.5個月，即2020年底至2021年初。如果股市是跑在經濟前最少半年的話，今次股市升浪(2020年上半年前完成)很可能是最後了。

【8、異象：要觀察經濟須睇實「3項指標」】

那麼，怎樣觀察經濟快將「出事」呢？由於目前美國是全球經濟動力，投資者尤其要關注美國經濟數據！摩根士丹利表示，投資者若要洞悉經濟及股市前景，必要留意3個指標：美國ISM製造業採購經理指數(PMI)、美國消費者信心指數，以及美國每周新申請失業救濟金人數。

●美國ISM製造業採購經理指數

由於該指數由1948年開始，故數據長久與經濟前景一致，是衡量美國工業健康程度的長期良好指標，並具有預測未來的啟示作用。目前該指數正響起警號！

●美國消費者信心指數

目前該指數仍處於高位，惟不代表值得高興。往績顯示，金融市場見頂往往伴隨着消費者樂觀情緒到達頂點，在1988年、2000年，以及2007年，消費者信心都是最樂觀，惟全部事後均證明，亦是金融市場高峰。

消費佔據美國經濟比重達70%，故消費者信心的趨勢一直受到投資機構關注。

●美國每周新申請失業救濟金人數

一旦申請的人增多，並形勢上升趨勢，就是經濟及股市「終結」的開始，因這數據反映勞工市場的健康程度，更重要的是領先失業率，故投資市場其實更重視每周公布的申請失業救濟，多於每月才公布一次的失業率。要小心的是，該數據開始有上升趨勢。

【9、史上最「牛」總統？特朗普睇道指爆升至3萬】

雖然市場情緒樂觀，但也要注意上升空間不多了！因美國總統特朗普也曾認為，道指目標是30,000點。

他於道指在2018年1月爆升至25,000點的歷史大關後直言：「我相信，(道指)新的里程碑是30,000點。」他當時又暗指，25,000點被很多人視為他任期內不可攻破的數字，但他上任總統才11個月多的時間，就已經攻破了。

另外，被視為「鷹派」的美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅亦曾預測，如果美國聯儲局減息，加上國會批准總統特朗普的美墨加貿易協定(USMCA)，道指將升至30,000點。

因此，投資者亦不宜太亢奮，要留意股市再上升空間。

【10、你副身家多過呢「五位數」 已贏全球90%人】

最後想分享的是，每個人都想擁有一定的財富，這亦是投資的原因，但有沒有想過，在全球眾多人口當中，你的「身家」排第幾？又或者原來「少少錢」已超越了很多人？外國媒體就總結了資料，列出「身家分數」，由-2去到11，總共有14級！(本文附圖四)

結果顯示，如果你「使嚟使去面嗰浸」(即係話就算怎樣花費，至少會剩番一定數量的「私己錢」)是多於1,000美元(約7,800港元)，就已經「富裕」過全球15億成年人(註：全球共計大約有50億成年人)！而最少有7,800港元的人佔全球約17億成年人，加上最底層的15億成年人，就是全球近64%成年人。換言之，全球64%成年人「使唔晒嘅身家」僅區區7,800港元，所以閣下如果有接近1萬蚊「私己錢」已不錯了！

接下來是有10,000美元(約78,000港元)，總共有13億人。若計及之前的15億及17億人，即全球90%成年人「使嚟使去面嗰浸」嘅流動資金係78,000元或以下...

若閣下是超過上述數額，擁有100,000美元(約780,000港元)，全球共計有4.36億人，就已經全球「最頂層的一成」有錢人了！

或許之後的排名於你來看興趣不大，惟值得提及的是，全球最有錢、排名最高的只有兩個人：就是微軟創辦人蓋茨，以及亞馬遜創辦人貝索斯。

本周是2019年最後一周，先預祝大家2020年一切順利！

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