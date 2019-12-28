人行：金融機構存量浮動利率貸款定價基準　轉換為LPR或固定利率

中國人民銀行公布，自明年3月1日起，金融機構應與存量浮動利率貸款客戶就定價基準轉換條款進行協商，將原合同約定的利率定價方式，轉換為以貸款市場報價利率(LPR)為定價基準加點形成(加點可為負值)，加點數值在合同剩餘期限內固定不變；也可轉換為固定利率。

央行存量浮動利率貸款定價基準轉換的原則包括：

1、借款人只有1次選擇權，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換。

2、轉換工作自2020年3月1日開始，原則上應於2020年8月31日前完成。

3、轉換後的貸款利率水平由雙方協商確定，其中，為貫徹落實房地產市場調控要求，存量商業性個人住房貸款在轉換時點的利率水平應保持不變。

此外，人行指出，銀行應盡快制訂存量商業性個人住房貸款定價基準轉換工作計劃，包括系統配套、人員培訓等，同時通過多種渠道(包括官網和網點公告、短訊、郵件、手機銀行和電話通知等)告知客戶，在雙方協商一致的前提下，盡可能以簡便易行的方式變更原合同條款。

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