越南料今年GDP超預期　連續兩年增長逾7%

越南統計總局數據顯示，2019年該國國內生產總值(GDP)預計增長7.02%，超過6.6至6.8%的設定目標，計及去年經濟增長7.08%，是2011年以來連續兩年經濟增長超過7%。

數據顯示，2019年越南農林水產業增長2.01%，工業和建築業增長8.9%，服務業增長7.3%。居民消費價格指數(CPI)增長2.79%，實現低於4%的目標。

此外，該國今年進出口貿易額預計達5,169.6億美元，其中出口額為2,634.5億美元，增長8.1%；進口2,535.1億美元，增長7%。

世界銀行近日發布的越南經濟半年報告指出，越南中短期經濟前景良好，未來幾年經濟增速將在6.5%左右。同時，為應對外部風險、尋找新增長引擎，該國應注重優先發展有活力的私營部門，並減少企業融資障礙等。

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