【減價實錄】觀月．樺峯劈170萬　銀湖天峰削9%沽

中原城市領先指數CCL最新報177.71點，創39周(即約9個月)新低，按周跌0.82%。年尾樓市呈收爐狀態，不少二手業主願意擴大議價空間，務求盡快沽貨過肥年！

●觀月．樺峯本月首開齋

觀月．樺峯本月首錄成交。利嘉閣地產分行經理郭麗娟表示，觀月．樺峯高層C室，實用面積約843方呎，三房一套連工人套房間隔。原業主於本月以1,880萬元放售，經議價後減價170萬元或約9%，終以1,710萬元沽出，折合實用面積呎價約20,285元。

據悉，原業主於2014年8月，以約1,356.4萬元購入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約353.6萬元，物業升值約26%。

●迎海．星灣御減價120萬易手

中原地產分行分區營業經理胡耀祖透露，馬鞍山迎海新近錄3期迎海．星灣御16座中層A室易手，單位實用面積1,016方呎，套三房間隔，開價約1,980萬元，最終減價120萬元，以1,860萬元易手，實用平均呎價18,307元。

原業主於2014年以1,507萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利約353萬元離場，單位升值約23.4%。

●錦綉花園單號屋減價7%

元朗錦綉花園本月暫錄約12宗二手成交個宗。利嘉閣地產分行首席聯席董事劉喜燕稱，錦綉花園紫荊南路單號屋，實用面積約1,035方呎，為三房一套間隔。原業主叫價1,400萬元，及後減價100萬元或約7%，以1,300萬元完成交易，折合實用面積呎價約12,560元。原業主2014年7月，以約850萬元買入上述單位。持貨5年，現轉手帳面獲利約450萬元，物業升值約53%。

●銀湖天峰放盤1個月減價78萬

世紀21奇豐物業分行經理黃宗信表示，馬鞍山銀湖天峰7座高層G室，實用面積564方呎，兩房兩廳間隔，原叫價910萬元，放盤1個月，減價78萬或減幅約9%。終獲用家以832萬元承接，實用面積呎價14,752元。原業主於2013年1月購入上址，當時作價572萬元，持貨近7年至今沽售，帳面獲利260萬元，單位期內升值45%。

●新圍苑累減20萬元沽

祥益地產營業董事胡志偉稱，屯門居屋新圍苑F座高層1室，實用面積554方呎，三房兩廳，原業主增加議幅，累積減價20萬元，獲區內客「即睇即買」，以530萬元(自由市場價)購入作自住，實用面積平均呎價為9,567元，屬市場價成交。

●區內客525萬元FULL PAY購澤豐花園三房

祥益地產區域董事林偉光指出，屯門澤豐花園2座高層H室，實用面積579方呎，三房一廳，業主最後有15萬元的減幅，區內首置客有感樓價可以負擔並無須承做按揭，決定斥資525萬元(自由市場價)FULL PAY購入作自用，實用面積呎價為9,067元，屬市價成交。

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