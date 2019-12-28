否認接受中國政府補貼　華為：是銀行信貸額度

對於有報道指中國電訊設備及手機巨企華為多年來以不同形式接受中國政府補助高達750億美元(約5,850億港元)，華為美國首席安全官Andy Purdy接受外媒採訪時表示，事實上是2005至2011年期間，由銀行提供的多項信貸額度，而公司只用了40億美元(約312億港元)額度的一小部分，認為如以信貸額度的總和來形容是政府的援助，是不公平的說法。

此前，華為已發聲明指有關接受中國政府補貼的報道基於錯誤訊息和混亂邏輯，強調保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。

至於美國將封殺華為，將其列入黑名單，並指控公司知識產權盜竊等行為，Purdy試圖為有關指控撲火，稱公司和其他公司都有過錯誤行為的案例，承認有關行為的確不對，但如果要將其作為大局、混為一談的話也不對，「我知道美國政府的立場是如此堅稱，但如果大家看看客觀的訊息，會知道這不是事實。華為並不是屢犯盜竊知識產權的公司。」

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