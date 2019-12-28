俄羅斯能源部長：OPEC+不可能永恒減產

俄羅斯能源部長Alexander Novak認為，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)的原油減產穩定全球石油市場，但指「原油減產不可能是永恒的；我們將逐漸需要決定退出」該協議，因為明年3月份以後，該減產協議的未來所面臨的不確定性持續。

Novak未有具體說明俄羅斯何時可能決定退出該協議，但料將於明年與OPEC+的同僚商討。他又稱，全球的石油需求最早或在明年夏季激增。

作為OPEC+協議的構建者之一，俄羅斯的觀點甚為重要，雖然該國的石油生產商長期以來一直敦促放寬原油產量限制。Novak補充，俄羅斯需要捍衛其市場佔有率，讓其石油公司開發新項目。

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