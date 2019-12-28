傳新版iPad Pro備三鏡頭　高階款轉用玻璃底

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)2020年將推出一系列話題產品，除了是平價版及5G版iPhone外，亦包括全面革新的iPad Pro系列。有專門爆料的科技博客就供應鏈的傳聞，發布2020款iPad Pro 11吋及12.9吋版高清渲染圖。其中，如同iPhone 11 Pro的後置三鏡頭組件，將是新機的亮點所在。

此外，來自該博客的消息指，2020款iPad Pro會比現時更厚，而12.9吋的版本，更會使用玻璃底背，預計可能支援無線充電功能。

市場對Apple明年的新產品滿有憧憬，帶動該公司股價今年屢創新高，年內已累升逾8成。著名科技股分析師、私募基金Loup Ventures合夥人Gene Munster更預期，Apple明年還能再上漲20%，繼續領漲大型科技股。

－－－－－－