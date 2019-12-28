中原：今年一手樓成交料為十五年來最多

儘管2019年樓市大部分時間都低迷，但新盤銷售卻不跌反升，並創15年新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，12月截至24日的一手私人住宅買賣合約註冊暫時錄515宗，總值94.3億元。預期整月約有700宗及110.0億元，將較11月的2,089宗及196.7億元，分別大幅下跌66.5%及44.1%。估計註冊宗數是創2018年12月386宗後的12個月新低，金額是創2018年11月96.3億元後的13個月新低。反映11月期間發展商放緩推盤，以致一手交投顯著下降。

不過，若以全年計，一手私人住宅買賣註冊暫錄20,554宗及2,234.7億元。估計全年約20,740宗及2,250.0億元，將較2018年的15,458宗及2,255.5億元，分別上升34.2%及輕微下跌0.2%。一手成交宗數高達二萬宗水平，是創2004年26,885宗後的15年新高。

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