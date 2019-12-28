A股快報：滬綜指今年12次企穩3000點關收市

隨着中美貿戰緩和，以及內地經濟有回穩迹象，近期內地A股表現亦轉強。內媒報道，滬綜指過去一周多次在3,000點關大打攻防戰；而統計今年以來，滬綜指已經有12次企在3,000點樓上收市。

此外，周五(27日)滬深兩市主板成交共約6,320億元(人民幣‧下同)，外資透過滬深股通淨買入約46.8億元，連續29個交易日掃貨。12月至今，北向資金淨流入累計達687.28億元人民幣，創單月淨流入額的新高紀錄。

滬綜指周五收市跌2點或0.08%，報3,005點；深成指跌69點或0.68%，見10,233點；創業板指挫26點或1.45%，報1,767點。

美國投資大師Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen早前表示，目前的全球經濟格局似是「第3次提速」，首次是2012至2013年，第2次是2017至2018年，當每次恢復增長後，國際市場的股市都會跑贏美股，他認為2020年將是第3次。其中，中國及印度是他最看好的兩個市場。

－－－－－－