金價明年續強　但投資者更加睇好呢兩種金屬...

2020年哪種商品會最強勢？你可能首先想起近期大熱的黃金，但原來更多分析指，白銀和鉑金(Platinum)會更有力跑出。

財經雜誌巴隆氏周刊的分析指出，今年白銀及鉑金價格走勢大幅落後其他商品，但隨着中美貿戰緩和，全球經濟有望回穩，以及預料美國聯儲局在息口上按兵不動等，將令今年表現落後的工業金屬價格走勢轉強。

TIAA銀行全球市場部門總裁Chris Gaffney指出，多重因素利好工業金屬看明年看漲，當中以白銀及鉑金的追落後空間最大。今年以來，白銀期貨價格累升約10%，但同期黃金的升幅已超過15%。

此外，Kitco新聞在一份調查報告中稱，白銀連續第四年被評選為最有可能在明年有好表現的貴金屬，約44%投資者都看好白銀明年的走勢；至於鉑金則列第三位，有12%投資者看好。

事實上，截至周四(26日)，「金銀價格比率」已達到歷史高位的84.5，即需要84.5安士的白銀才等同1安士的黃金價格。

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