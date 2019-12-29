陳鳳珠　內房基本面穩定

上周港股只有兩日半市，投資氣氛淡靜，恒指突破28,000點關口。美國財長表示中美兩國將於明年1月初簽署首階段貿易協議，且協議的本文已完成，不會再進行新的談判，而協議的內容包括內地於未來兩年增加美國農產品進口約1倍。由於市場預期中美今次將會落實簽署協議，貿易戰陰霾暫時消除。

中國國務院表示為擴大進口，明年1月1日起調整部分商品進口關稅，對859項商品實施低於最優國稅率的進口暫定稅率，而自2020年7月1日起取消7項信息技術產品進口暫定稅率。相信內地將會擴大進口商品，以滿足需求及提升人民生活水平，同時推動科技創新發展。

另外，內地表示2020年國債、地方債券將維持較大規模發行，截至今年12月13日，內地的國債累計發行約為4萬億元人民幣，完成全年計劃發行量的96%，而地方債券累計發行為4.3萬億元人民幣。在持續大規模減稅降費下，政府債券發行將發揮重要作用。預期內地明年的債券發行量仍然較大，以支持基建項目的投資，從而刺激經濟增長。

近日內房股出現集資潮，部分內房企業於市場配股或供股集資，估計有助企業償還債務，降低負債比率，或增加資本作未來發展之用。雖然明年及後年內房繼續迎來債務到期的高峰期，但預期部分內房已提前作再融資，且發改委批准內房企業發行境外債券用於置換未來1年內到期的境外債務，料上市內房企業的違約風險較低。不過，內房企業若要增資作收購或投地之用，或有需要於市場集資，但預計為確保地價及樓價走勢中長期穩定，內房企業將不會再高價投地，因此資本開支的融資需求或會下降。

估計市場仍會憂慮內房企業的配股潮出現，但由於內房基本面穩定，尤其部分企業的資金回款率較高，且近月銷情理想，倘若明年內房企業仍調高銷售目標，相信有助增加投資者信心。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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