曜熊理財　美國基金明年喜憂參半

2019年即將落幕，受美國貿易政策不確定影響，美國經濟雖維持擴張但增長放緩。企業投資下滑、製造業萎縮，明年經濟增長勢頭受到打壓，其基金明年喜憂參半，投資者回報率可能不及以往數年。

今年美國經濟增長可能在2.2%左右，明年增長或再下跌至2%。個人消費支出增加得益於就業市場穩固和工資水平穩步提升。美國失業率從年初的4%不斷下滑，11月更降至50年低位的3.5%。

但美國大型企業投資意欲低。受制於國際貿易局勢和全球經濟形勢，企業坐擁現金但畏於擴大資本支出。全球經濟增長放緩、持續的貿易緊張局勢和揮之不去的政策不確定性，以及企業盈利能力下降都抑制經濟活動，使得企業投資大幅下滑。

美國政府實施貿易保護主義政策以來，關稅延緩影響美國乃至全球經濟，因中國消費減少對全球均造成不利影響。美國貿易政策不確定性對本國企業打擊沉重，導致企業對經濟前景缺乏信心。加徵關稅對企業和消費者心理和信心產生負面影響。貿易保護主義政策打擊中國經濟，並拖慢全球經濟增長。

展望來年，在就業和消費的支撐下，美國經濟有望持續擴張，但增速或較今年小幅放緩，增長潛力存疑。受貿易政策影響，其經濟增長不確定性水平非常高。美國基金明年表現很難獨善其身，將受到更加直接和間接的影響，表現將不及以往。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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