陳樂怡　恒指有望進一步上試28500點水平

環球主要股市2019年仍然普遍上升，主要是受惠不少央行包括美國聯儲局減息，以及歐洲央行重啟量寬等，推高股市估值，支持升勢。其中，由於市場避險心態濃厚，資金湧向美股，年初至今升幅接近30%，歐洲股市亦上升超過20%。

相反，新興市場經濟與企業利潤，對貿易增長敏感度較高，MSCI新興市場指數升幅只略多於10%。而香港國企指數和恒生指數2019年升幅亦相若，相反滬深300指數升幅達30%。除A股市場仍受國內投資者主導外，MSCI增加A股比重，亦令部分資金由香港上市的中資股，流向A股。

事實上，由於中美貿易緊張關係出現緩和，加上近期環球經濟數據亦未出現進一步惡化，而且英國脫歐進程亦趨明朗，均令市場的避險情緒降溫。資金流出負利率債券市場，或會重新配置，流入更高回報的風險市場。其中，中資股走勢落後，估值偏低，今年表現遜於其他主要市場，具追落後空間。加上MSCI增持A股暫告一段落，預期資金流向將有利香港上市的中資股，值得投資者留意。

港股方面，恒指上周五(27日)突破28,000點水平。不過，受長假期因素拖累，成交量沒有太明顯提升。技術上，恒指10天線向上突破250天線水平，同時，保力加通道的中線亦走高，技術型態不俗，而且恒指波幅指數亦處於較低水平，反映市場的投資情緒仍較樂觀。由於預期部分資金將流入中港股市，再配合市場憧憬年初人行或透過降低存款準備金率，加強市場流動性，恒指有望進一步上試28,500點水平。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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