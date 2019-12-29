葉尚志 可以關注5G概念股
2019年12月29日 08:50
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港股延續穩好的發展模式，在權重股騰訊控股(00700)和內銀股領漲下，恒指終於進一步站上28,000點水平。正如上期指出，A股亦見同步展現出強勢，相信中港股市的聯動效應將會加大，尤其是對中資股的拉動會更見明顯。
事實上，滬綜指在2,800至3,000點區間、已橫盤整理有7個多月時間。於此期間，曾經出現有3次向上試衝，但相信以現時這一次向上突破的成功機會最大。值得注意的是，在這7個多月的橫盤期間，MSCI已分別在5、8和11月，完成增納A股的行動。而在建立好一定的倉位後，外資流入A股的勢頭依然不改，滬深股通已連續29日錄得淨流入，加上兩融餘額最新亦已突破1萬億元人民幣創年內新高，在內外資金流入推動下，相信A股有出現強勢突破的機會。
目前，港股已形成穩好狀態，在這基礎下，市場將以板塊輪動來發展。而最新焦點有落在5G設備生產商方面，預計5G投資高峰期將會在2020年開始。相關股如中興通訊(00763)、中國鐵塔(00788)、京信通信(02342)、以及長飛光纖(06869)等，建議可以關注。
第一上海首席策略師葉尚志
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