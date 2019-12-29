葉尚志　可以關注5G概念股

事實上，滬綜指在2,800至3,000點區間、已橫盤整理有7個多月時間。於此期間，曾經出現有3次向上試衝，但相信以現時這一次向上突破的成功機會最大。值得注意的是，在這7個多月的橫盤期間，MSCI已分別在5、8和11月，完成增納A股的行動。而在建立好一定的倉位後，外資流入A股的勢頭依然不改，滬深股通已連續29日錄得淨流入，加上兩融餘額最新亦已突破1萬億元人民幣創年內新高，在內外資金流入推動下，相信A股有出現強勢突破的機會。

第一上海首席策略師葉尚志

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