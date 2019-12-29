鄭勤龍 內險股可趁低吸納作中線部署
2019年12月29日 09:00
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(Getty Images圖片)
從卦象顯示，中國平安(02318)的走勢正處於《山地剝》變《火雷噬嗑》之中，在易經中，「剝」卦為十二消息卦之一，代表陰進陽退，然而陰陽互相消長、互相作用乃大自然反覆運行的循環法則，所以《序卦傳》曰:「《剝》者，剝也。物不可以終盡剝，窮上反下，故受之以《復》。」若將其意象融入於股市的預測上，便可預示平保的股價或有利於2020年春季的走勢，所以在踏入春季之前或會有一個很不錯的入市良機。
根據《序卦傳》，「剝」卦是繼「賁」卦而來，《序卦》：「賁者飾也。至飾然後亨則盡矣，故受之以剝，剝者剝也。」因此剝也有剝除裝飾，回到根本的意味。
回顧平保今年的走勢表現，其股價由本年初1月4日低位63.8港元升至7月2日的高位97.16元約有52%，隨後其股價雖曾一度回落至85元水平，但入市機會卻一閃即逝。從9月至今，該股股價一直徘徊於87至95元水平之間上落和整固，由於在易經中「剝」和「復」是互相消長的關係，「復」卦為陽氣歸來，萬物復醒之象，大利春季，加上「噬嗑」卦的火氣炎上，為上升動力，因此投資者或可考慮趁平保股價回落之時吸納作中線部署。
玄學金融家鄭勤龍
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