鄭勤龍　內險股可趁低吸納作中線部署

根據《序卦傳》，「剝」卦是繼「賁」卦而來，《序卦》：「賁者飾也。至飾然後亨則盡矣，故受之以剝，剝者剝也。」因此剝也有剝除裝飾，回到根本的意味。

回顧平保今年的走勢表現，其股價由本年初1月4日低位63.8港元升至7月2日的高位97.16元約有52%，隨後其股價雖曾一度回落至85元水平，但入市機會卻一閃即逝。從9月至今，該股股價一直徘徊於87至95元水平之間上落和整固，由於在易經中「剝」和「復」是互相消長的關係，「復」卦為陽氣歸來，萬物復醒之象，大利春季，加上「噬嗑」卦的火氣炎上，為上升動力，因此投資者或可考慮趁平保股價回落之時吸納作中線部署。

玄學金融家鄭勤龍

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