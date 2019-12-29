郭家耀　燃氣股調整可視作長線吸納機會

燃氣股早前出現調整，有投行指近期內地天然氣需求增長放緩屬結構性，而非周期性，主要是由於煤轉氣進程減慢，未來內地東北的天然氣需求增長或低於市場預期，故此調低多家燃氣公司的評級及目標價。不過，近日燃氣公司獲管理層連番增持，反映對行業及公司前景的信心，投資者並不需要過分悲觀。

中俄東線天然氣管道月初正式投產通氣，為中國帶來穩定供應的天然氣。中俄東線天然氣管道工程包括俄羅斯境內的「西伯利亞力量管道」和中方境內的中俄東線天然氣管道，全長逾8,000公里，是全球距離最長的輸氣管道。其中在中國境內全長5,111公里，途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇以及上海等地，是中國東北方向首條陸上天然氣跨境戰略通道。

中俄東線天然氣管道工程全線投產後，中國每年從俄羅斯引進的天然氣將達380億立方公尺，相當於2018年全年用氣量的14%，約佔中國進口天然氣總量的28%。依照合約，俄羅斯在未來30年將向中國供應總量超過1兆立方公尺的天然氣。中俄東線天然氣管道完工後，中國天然氣供應的多元化和穩定性將取得進展。除東北三省，京津冀和東海岸工業發達地區也將受惠。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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