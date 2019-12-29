鄺紫珊　明年新興市場增長動力強勁

由於預期中美貿易協議達成，將受惠全球貿易量恢復，國際貨幣基金組織(IMF)預測新興市場的國內生產總值將從2019年的3.9%加速至4.6%，並預期2020年新興市場的增長動力強勁，很大機會表現超於成熟市場。

全球多個市場於2019年經歷觸底的一役，也是全球經濟在經歷十年來最大幅的放緩；從目前形勢去看，預期很大機會可能已經度過最糟糕的時期，多個利好的消息出現讓市場呈現曙光，包括中美貿易協商有進展、全球央行接連宣布減息、金融市場轉趨樂觀，以及英國脫歐限期延後等，均減低市場對明年經濟陷入衰退的疑慮。

IMF預測2020年全球國內生產總值的增長為3.4%，其中中國及東盟等兩大經濟體在2020年的股市增長潛力較高。中國股市具中長期高增長空間，主要因為多個因素，包括中國資本市場持續開放，有利資金持續流入；中國保險資金可望將其投資權益類資產比例上限，由目前的三成提升至四成；社保養老金也持續併入股票權益類的投資；以及現階段國內股票的PB值及PE值，仍在歷史的低位水平。

MSCI在2019年11月下旬對中國A股進行第三階段擴容，A股納入因子由15%增加至20%。預期後續MSCI、富時指數仍可望持續協商，提高A股的納入比重及範圍，故可望對未來A股市場持續帶來資金動力。

另外，東盟國家擁有七大增長優勢，在貿易戰下，很大機會可以受惠於轉單、供應鏈轉移生產及增加外國直接投資等利好題材，故相信中長線增長可以預期。就可能受惠貿易戰的轉單效應及受提高關稅影響的相關供應鏈可能轉向東盟，東盟國家已經有企業接到潛在客戶的諮詢，而越南及泰國等國家與中國的製造業生產條件及出口最為相似，可能是生產轉單的受惠國家。

但投資者需注意，東盟多國，包括新加坡、馬來西亞及泰國相對受貿易影響較大，因貿易佔其國內生產總值的百分比超過100%，而印尼及菲律賓因國內消費佔國內生產總值的比率較高，故受影響較小。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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