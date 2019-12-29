潘梓生　指數期貨成全年大贏家

美股在2019年由年頭升到年尾，道指在筆者執筆時按年計升約22%。雖然在眾多主要期貨產品之中，美國指數期貨升幅未算最大，但以美股今年波幅極低之下，風險回報比例則屬最理想。由於美國總統需要為連任做好準備，美股升勢在總統選舉前一年最為顯著。

年中與客戶聚會時曾指出，自1965年以來，美國總統選舉前一年，美股超過92%概率按年錄得升幅，平均升幅更為15%，2019年美股升22%，的確是豐收的一年。展望選舉年，歷史統計則顯示選舉年美股有77%機會錄得升幅，而平均升幅近5.7%，雖然上升機會仍然算高，但升幅明顯較小，波幅因此也相應將會增加。

美股的升勢絕非偶然，也有一定程度是由人為因素推動，美國總統特朗普持續壓抑油價，加上不斷施壓令聯儲局重啟減息周期，臨近年尾又使首階段中美貿易協議得以達成，可見美國總統為求連任，美股表現將是其成績表重要一環。明年風險市場料仍有一定的好表現，落後的商品價格可能也會重拾升勢，惟波動增加代表投資者應以期權組合加強風險管理。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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