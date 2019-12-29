港府：香港第四季經濟難逃負增長

財政司司長陳茂波於網誌中表示，香港經濟步入衰退，第三季經濟按年負增長2.9%，第四季統計數字明年初才公布，但按這幾個月的情況來看，繼續呈現負增長已無可避免。這也令到政府帳目15年以來首次「見紅」，意味着在經濟衰退下政府調動財政資源的靈活度會下降。

陳氏稱，過去半年的動盪，嚴重打擊了正在放緩的香港經濟。香港目前面對幾個迫切的問題，包括暴力脅迫、社會爭議及經濟衰退，三者有着互為影響的關係，但必須分開處理。

在經濟方面，他認為因內外交困引至的衰退，需要上下一心、合力應對。貿易保護主義、單邊主義、地緣政治局勢，仍會主導明年的外圍形勢。本地方面，消費及旅遊等環節能否早日改善，則視乎香港內部社會局勢能否盡快恢復平穩。如果企業經營環境持續困難及失業率趨升，將進一步打擊疲弱的消費市道，亦會增添打工仔的生活壓力。

為了紓緩經濟下行對中小企和市民造成的「痛感」，他指，2月份發表的財政預算案會以「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」為主調。至於深層次經濟和社會矛盾，例如土地房屋、貧窮問題等，涉及資源分配、社會公義，既是民生問題，也是政治問題，須具體並有理有節地細心處理。

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