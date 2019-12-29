傳三星明年2月推新摺機　定價料低於1萬元

南韓三星電子(Samsung)去年推出「摺機」Galaxy Fold屢遇波折，但仍未阻其拓展摺叠式智能手機的決心。韓媒周日(29日)引述消息人士指，三星將在於明年2月發布新一部旗艦摺叠式手機Galaxy S11，估計屏幕為6.7吋，折叠後將變為正方形，價格1,000美元左右(約7,800港元)。相對Galaxy Fold香港售價近1.6萬元，價位較相宜。

據悉，三星目前正在與當地三大移動營運商進行談判，以在國內發布其第二款摺叠式智能手機。消息又透露，該公司將在2月中旬於美國舉行發布會，屆時料將會公布新款摺機，並即時發售。

Galaxy Fold推出前，因接連發生爆芒問題而延後登場，雖然如此，但鑑於摩托羅拉(Motorola)和華為等全球品牌將在2020年初相繼發布「摺機」，三星亦不敢怠慢，趕在明年初推出新機型搶佔市場。

有指三星計劃2020年將摺叠智能手機全面量產化，將產量按年提升10倍，按此計算，Galaxy Fold或同類的摺叠式智能手機最高銷售目標明年將提升至600萬部。

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