全國商務工作會議召開　促內地明年加強資金管理

全國商務工作會議12月29日在北京召開，商務部部長鍾山在工作報告中，總結2019年商務運行總體平穩，主要指標穩中向好。期內開展各項工作，包括促消費、穩外貿、穩外資等。

年內，穩外資工作成效明顯，推動出台外商投資法及實施條例、穩外資20條政策措施。此外，外資准入負面清單全國版減至40條，自貿試驗區版減至37條。清理取消負面清單以外的限制措施，修訂鼓勵外資產業目錄，加強投資促進保護等。

會議要求，2020年堅持依法行政，加強商務法制建設，增強制度執行力，把制度優勢轉化為治理效能。厲行勤儉節約，堅持過「緊日子」，加強資金管理，提高使用效率，把錢用在刀刃上。形成工作合力，落實「大商務」要求，增進橫向協作、縱向聯動，發揮各方積極性，營造干事創業的濃厚氛圍。

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