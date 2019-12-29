全球股市2019年反常勁升　明年會怎樣？

2019年僅餘兩日，在元旦氣氛影響下，環球股市大局已定。外國傳媒報道，今年全球經濟表現疲弱，按正常邏輯，買股回報應不理想，惟事實恰恰相反！

截至上周五(12月27日)收市，美國道指較今年初累漲約23%；標指累漲約29%；納指更狂飆約36%。多數歐洲主要經濟體的股市和日本股市都明顯上漲。雖然包括中國內地及香港股市在內的新興市場股市表現不如歐美，但大多有不俗升幅。

專家認為，今年全球主要股市普遍上漲，主因是多數主要經濟體的央行集體「放水」，美元強勢更使美元資產受投資者追捧，令美股表現尤其突出。不過，由於目前許多央行已暫停減息，故2020年貨幣政策對股市的刺激作用可能會減弱，惟市場估計隨着環球經濟回暖，只要貿易戰不再惡化，全球股市仍有望繼續「牛」，新興市場股市更可能跑贏全球。

亦有分析認為，目前一些股市，尤其美股的估值已過高，明顯有泡沫，限制了再升空間，投資者需加強風險意識。

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