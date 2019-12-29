跨年悲歌！全球銀行業今年擬狂炒7.7萬人　明年仍繼續

外國傳媒報道，2019年對全球銀行界而言，絕對是難忘的一年，為削減成本應對經濟放緩和適應數碼技術需求，全球銀行宣布了自2015年以年最大一輪的裁員計劃。

根據公司和工會的文件顯示，今年有50多家銀行宣布合共裁減77,780人的計劃，為2015年宣布總裁員91,448人以來最高。在未來幾年面臨負利率額外負擔的歐洲銀行，更佔裁員總數近82%。

隨着2019年大舉宣布裁員，使過去6年業界裁員總數超過了425,000人。事實上，實際數字可能更高，因許多銀行不會披露裁員計劃。有消息人士稱，連美資大行也避不過裁員潮，摩根士丹利就是最新一家採取年終提效措施的公司，涉及裁員約1,500人，其行政總裁James Gorman曾稱，裁員人數約佔該行員工總數2%。

今年的數據也凸顯了歐洲銀行的脆弱性，該地區的出口導向型經濟面臨國際貿易爭端之餘，負利率更進一步侵蝕了貸款收入。與美國不同的是，歐洲銀行仍未走出2008年金融海嘯後的陰霾，許多公司正在解僱員工，並出售業務，以提高盈利能力。

其中，德國最大銀行──德意志銀行計劃到2022年前大幅裁員18,000人，並將大幅退出投資銀行業務。德國是歐洲最分散的主要銀行市場，也是遭受負利率風險最高的國家之一，因德國銀行擁有較海外競爭對手更多的存款。

明年銀行可能會繼續宣布進一步裁員計劃，有消息人士在12月較早前透露，由於競爭加劇和利潤率趨緊，瑞士財富管理公司──瑞士寶盛集團正考慮裁員，以降低成本。西班牙對外銀行亦計劃對其客戶解決方案業務裁員，並可能延伸至更廣泛的業務。

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