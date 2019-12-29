中國經濟近見底！12月料有改善 過去8個月首次

美國財經媒體彭博報道，一批最早期指標顯示，12月中國經濟將出現8個月以來首次改善，主因是需求企穩令生產加速，加上近期有望與美國簽署首階段貿易協議，也令市場信心轉好。

報道指出，中國經濟處於或接近周期底部，在全球需求反彈推動下，11月中國經濟活動已有所改善，工業企業利潤反彈，政府亦努力通過拉動消費、促進勞動力流動，以及支持民企發展等廣泛措施，防止經濟以大幅減速的趨勢進入2020年。

彭博經濟學家表示，數據預示中國新的一年將迎來更光明的開始，預計良好勢頭會在未來幾個月延續，但長遠動力仍存疑，明年整體經濟料繼續放緩。

事實上，有兩項外在指標都能預示中國經濟有喘穩迹象，例如有「經濟晴雨表」之稱的銅價升至8個月高位，可看出生產加快；12月首20天南韓出口雖然仍下滑，但降幅有所收窄。

另外，渣打一項小企業信心指數亦創下4月以來最高，反映民企和出口導向型企業樂觀情緒不斷提高，預計首階段貿易協議簽署後，美國對中國商品加徵的部分關稅將取消，時間可能就在下月初。

此外，彭博一項生產者價格追蹤指標在經歷了幾個月大幅下滑後，跌幅開始收窄，表明出廠價格可能在未來幾個月恢復上漲，繼而幫助提振經濟。

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