全球經貿戰：越南2019年威盡　明年恐一鋪輸凸

雖然中美貿易戰在2018年7月正式開始，但2019年才明顯惡化，東南亞被視為贏家，尤其越南是全球少數能保持經濟高速增長的國家，惟2020年恐一鋪輸凸，要在政局如此不明朗下跑出殊不容易。

【經濟增長已放緩】

回看越南在2019年中美貿易戰不繼升級下，成為供應鏈遷出中國後的主要轉移地，因而被視為貿易戰贏家之一。不過，隨着全球需求轉弱，加上中美緊張關係有望在2020年1月簽署首階段貿易協議後降溫，越南難再「漁人得利」。事實上，該國今年第4季經濟增長已放緩至6.97%，低於第3季的7.48%，正正反映「優勢」減退。

彭博較早前報道，越南統計總局上周五(27日)表示，該國第4季經濟增長受累於出口衰退，放緩至6.97%，低於第3季修正後的7.48%。不過，全年增長仍達7.02%，超過了政府6.6至6.8%目標，同時是繼2018年後，連續兩年增長逾7%。

該國12月出口雖然按年增10.1%，進口亦增長11%，但第4季出口與第3季相比是倒退了4.6%。全年計，越南出口增長8.1%，進口增長7%。

世界銀行在12月17日發表報告顯示，主要經濟體之間的貿易爭端，可能在短期內破壞出口動力，而全球經濟因貿易及投資減少下，越南經濟仍容易受影響。

瑞穗銀行亦指出，鑑於越南經濟2019年表現強勁，明年可能很難追上今年步伐。越南真正的問題是若中美貿易關係趨穩，2020年會失去方向。再者，該國的產能擴張程度有限，以及美國恐因貿易逆差擴大而對其展開貿易審查。

【豬瘟帶來滯脹威脅】

值得留意的是，越南12月通脹埋下伏線，按年大增5.23%，為9年最高，較11月高出1.4個百分點，主因是非洲豬瘟拖累。若計及第4季經濟增長6.97%，該國也受到滯脹威脅，即通脹高於經濟增長，會打擊民眾購買力。

根據越南農業暨農村發展部數據顯示，非洲豬瘟疫情自今年2月爆發以來，全國63省市、667縣、8,532個村落淪陷，被迫撲殺染病豬隻約600萬頭，重量約34萬，佔全國豬肉總重量的9%，令越南各地豬肉價格飆至10年新高。

【前景繫於中美貿戰】

2020年越南前景繫於中美貿易戰，有機會一鋪輸凸！今年在美國乃至世界各地的家庭聖誕燈飾，就講述了一個複雜的越南故事。

多年來，節日燈飾幾乎只在中國生產，但由於今年美國對中國商品加徵關稅，使許多買家轉向其他地方採購，越南明顯是贏家。根據美國海關數據顯示，今年首10個月，由越南運到美國的聖誕燈飾較2018年同期增長了一倍多。與此同時，美國從中國進口的燈飾減少了49%。

不少分析指出，數據正好反映中國供應商設法撕走「中國製造」標籤，利用越南等鄰國跨境運輸貨物，重新貼上標籤並發往美國，以逃避懲罰性關稅。

毫無疑問，越南正吸引「合法」的外國投資和製造業務，但貿易戰增加了非法商品販運的風險，令越南成為關注焦點。事實上，連當地人也承認，自己是生產不了，因成本會較從中國進口零件再組裝貴得多，貿易戰壓力使今年有更多中國供應商湧入。

眾所周知，中美貿易戰使包括香港在內的不少廠房遷到越南，使該國今年外資投資量有望達350億美元，與前兩年差不多，但這種成功是有代價的。2019年首10個月，越南對美國商品貿易順差擴大至463億美元，較去年同期大增39%，從而令其成為白宮目標，美國總統特朗普已稱，越南是貿易濫用者！美國官員亦以非法轉運為由，向該國鋼材徵收逾400%關稅。

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