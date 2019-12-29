因為一個女人！全球首富身家今年大縮90億美元

還有三日即將進入新一年，根據彭博日前統計，回顧2019年，全球500大富豪的總財富達到5.9萬億美元，較去年增加了1.2萬億美元。這500大富豪中，接近九成人的財富按年錄得進帳，惟全球首富的身家為何不升反跌？

統計顯示，亞馬遜創辦人貝索斯擁有財富約1,160億美元(約9,048億港元)，按年縮水約90億美元(約702億港元)，仍穩守全球首富的寶座。追溯至今年1月，貝索斯宣布與結婚25年的妻子麥肯齊(MacKenzie Bezos)離婚，令女方成為全球最有錢的女富豪之一；但貝索斯卻因支付了380億美元的分手費，導致身價大跌。

微軟創辦人蓋茨則排名500大富豪榜的第二位，其財富按年增加約227億美元；第三位為奢侈品牌路易威登集團(LVMH)主席伯納德(Bernard Arnault)，財富增加至365億美元。

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