2020年須知！內地推新貸款機制　3月起或「變相減息」

外國傳媒報道，中國人民銀行(即中國央行)下令要求金融機構從2020年開始，對所有浮動利率貸款採取新的貸款定價機制，這標誌着先前以貸款基準利率為定價標準的時代終結，正朝着加大金融體系自由度邁出新一步。

【LPR利率較低 3月起或「變相減息」】

中國央行周六(28日)表示，從2020年1月1日起，金融機構應停止使用舊的貸款基準利率作為貸款定價參考，並從明年3月1日起，逐步將存量貸款定價基準轉換為貸款市場報價利率(LPR)，或轉換為固定利率。全部轉換應於2020年8月底前基本完成。舊的一年期貸款利率曾為整體經濟的貸款價格提供了參考。

雖然央行未直接減息，但預計仍可降低部分以人民幣計價貸款的借貸成本，促使經濟增長。截至今年11月，金融機構持有以人民幣計價貸款約152萬億元人民幣。12月一年期LPR報4.15厘，低於4.35厘的舊基準利率。

中信建投認為，央行12月28日宣布自2020年3月1日起，存量浮動利率貸款的定價基準開始轉換為LPR。LPR由市場報價而成，故央行在利率市場化，特別是中長期利率市場化方面又邁出重要一步。考慮到央行未來會繼續降低中期借貸便利(MLF、其中一種央行向內銀放貸的工具)等利率，並引導LPR報價向下，故社會融資成本仍會處於下降通道，對企業利潤的恢復、增強企業投資信心，以及穩定經濟增長發揮重要的支撐作用。

中國銀行國際金融研究所表示，這種過渡符合進一步降低實體經濟融資成本的內在需要，當然，降低實體經濟融資成本仍任重道遠。利率轉換將給商業銀行帶來更多挑戰，因為息差將受壓，且銀行將需要提高其定價能力。

【何謂LPR？】

LPR是基於18家報價行每月為其最優質客戶提供一年期貸款的利率計算而來，今年已用於新增貸款的定價。

人民銀行表示，目前接近90%的新發放貸款已參考LPR定價。不過，存量浮動利率貸款仍基於貸款基準利率定價，不能及時反映市場利率變化，不利於保護借貸雙方的權益。

因此，將LPR定價範圍擴展到全部貸款，可能有助於增強貨幣政策有效性，並可解決長期困擾央行的一個問題，就是向銀行提供便宜資金後，卻未能幫助企業獲得更便宜的貸款。當全部貸款均基於LPR定價後，央行提供資金或降低MLF利率，理論上可推低LPR，繼而降低所有企業的貸款成本。

【3大原則 樓按不會變相減息】

央行存量浮動利率貸款定價基準轉換為LPR的原則包括：

1、借款人只有1次選擇權，轉換之後不能再次轉換。已處於最後一個重定價周期的存量浮動利率貸款可不轉換。

2、轉換工作自2020年3月1日開始，原則上應於2020年8月31日前完成。

3、轉換後的貸款利率水平由雙方協商確定，其中，為貫徹落實房地產市場調控要求，存量商業性個人住房貸款在轉換時的利率應保持不變。

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