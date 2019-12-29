跨年一周！全球重要經濟數據在周四　日股僅周一開市

2019年剩下兩日，本周是「跨年」的一周，市場料「等收爐」，金融市場主要數據在周四(2020年1月2日)才發布。以下是香港時間：

【2019年12月30日(星期一)】

21：30美國公布11月批發庫存

23：00美國公布11月房屋銷售

【2019年12月31日(星期二)】

09：00中國公布12月官方製造業採購經理指數(PMI)

23：00美國公布12月消費者信心指數

●港股半日市

●日本、南韓、德國、意大利股市「收爐」休市

●英國股市於香港時間晚上8時30分收市、法國股市晚上9時05分收市

【2020年1月1日(星期三)】

08：00南韓公布2019年12月出口

●全球主要股市全部休市

【2020年1月2日(星期四)】

08：30越南、台灣、南韓公布2019年12月Markit製造業PMI

09：45中國公布2019年12月財新製造業PMI

21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數

22：45美國公布2019年12月Markit製造業PMI終值

●日本股市繼續休市、南韓股市延至早上9時開市

【2020年1月3日(星期五)】

23：00美國公布2019年12月ISM製造業PMI

●日本股市繼續休市

【2020年1月4日(星期六)】

00：00美國公布每周原油庫存

03：00美國聯儲局公布2019年12月議息會議紀錄

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