Wetland Seasons Park加推84伙 首推別墅單位
2019年12月29日 18:04
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Wetland Seasons Park示範單位
新鴻基地產(00016)的Wetland Seasons Park，周日(29日)加推第2號價單，涉及84伙，折實平均呎價11,698港元，該批單位包括首度推出的特色戶及別墅單位，發展商表示屬原價加推。
是次加推包括7個別墅單位，其中別墅8地下A單位，實用面積1,075方呎，價單售價1,666.71萬元，扣除最多18%折扣，折實售價1,366.7萬元，屬整批單位最高售價，呎價12,713元。至於最低售價為6座1樓A6室分層戶，實用面積426方呎，價單售價611.89萬元，折實售價501.74萬元，呎價11,778元。
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