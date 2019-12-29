Wetland Seasons Park加推84伙　首推別墅單位

是次加推包括7個別墅單位，其中別墅8地下A單位，實用面積1,075方呎，價單售價1,666.71萬元，扣除最多18%折扣，折實售價1,366.7萬元，屬整批單位最高售價，呎價12,713元。至於最低售價為6座1樓A6室分層戶，實用面積426方呎，價單售價611.89萬元，折實售價501.74萬元，呎價11,778元。

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