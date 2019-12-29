經濟崩潰後...全球最悲情國家連喪禮也負擔不起

委內瑞拉，一個曾經是全球最富裕的國家，近年則因過度倚賴出口原油、政府腐敗、通脹失控、經濟崩潰而被評為「全球最悲情國家」，多數人活在貧窮線以下，目前連為死人搞喪禮也負擔不起。

外國傳媒報道，委內瑞拉貨幣嚴重貶值，人民生活十分艱苦。舉例來說，在去年8月，1公斤蕃茄要賣大約500萬元當地貨幣(約6港元)，可想而知當地貨幣已崩潰到無法想像的程度。

受惡性通脹影響，當地人民每月僅能賺得3美元(約23港元)，除了生活捉襟見肘，連「盡孝」也難，因運輸遺體與購買棺材安葬的費用可能高達數百美元，是極龐大的負擔。有些當地人要透過租棺材來節省購買的開支，惟租棺材也要50美元(約390港元)，雖然較購買須花費100到300美元(約780至2,340港元)便宜得多，但也是沉重負擔。同時要求助他人義務將屍體做防腐處理，因用來縫合屍體的縫合費也要5美元(約39港元)，不是人人都付得起。

對許多當地人來說，過去5年，該國經濟崩潰帶來的影響尤其嚴重。回看過去20年，當地曾是巨大石油財富中心，惟目前產量驟降至高峰期的一小部分，不少兒童因營養不良死亡，身邊的人也愛莫能助。

更甚的是，在這場經濟危機裏，除了活人受罪外，死人也不得安寧，墓碑經常傳出失竊的事情、墳墓被洗劫貴重物品...

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