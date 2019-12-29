新股專輯：九毛九擬將近半集資額擴張「太二」

事實上，「太二」今年上半年已取代「九毛九」，成為集團最大的經營利潤來源，惟經營利潤率較2016年時有所下降。九毛九財務總監李灼光表示，「太二」經營利潤率近年的「波動」主要由於食材成本增加之際，要為新開設的「太二」餐廳儲備經營團隊，推高員工成本。被問到如何改善「太二」的經營利潤率，他表示，集團每個品牌都有專門研發團隊去改善菜餚，總部甚至設有實驗室，而且餐廳經營高度標準化、容易複製。

主席兼行政總裁管毅宏表示，暫時無意改變「太二」不接4人以上、不做外賣的模式，因為「太二」位於購物中心，如此安排切合目前消費者逛商場的習慣。他不擔心內地食材價格會對公司的盈利前景有很大影響。

九毛九的其他品牌包括輕食「2顆雞蛋煎餅」、四川冷鍋串「慫」，以及精品粵菜「那未大叔」，惟上半年「其他品牌」的經營虧損顯著擴大。管毅宏表示，不會因此精簡品牌，因為新品牌就要小孩一樣要慢慢培育，面對激烈市場競爭，需要不斷投資和調整，將其「打磨到最好狀態」。李灼光則表示，「多品牌多概念」能夠讓公司分散風險。

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