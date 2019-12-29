新股專輯：九毛九擬將近半集資額擴張「太二」
2019年12月29日 18:41
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左起：李灼光、管毅宏
內地大型連鎖酸菜魚餐廳「太二」母公司九毛九國際(09922)表示，擬將今次上市集資所得約48%用於在未來兩年在內地開設共180家「太二」，比招股書披露現有門店數目多約1.5倍，意味屆時「太二」的門店數目會遠多於集團起家的西北菜餐廳「九毛九」；反而用於未來兩年擴張「九毛九」及其他品牌的，合起來只佔今次集資金額約19%。
事實上，「太二」今年上半年已取代「九毛九」，成為集團最大的經營利潤來源，惟經營利潤率較2016年時有所下降。九毛九財務總監李灼光表示，「太二」經營利潤率近年的「波動」主要由於食材成本增加之際，要為新開設的「太二」餐廳儲備經營團隊，推高員工成本。被問到如何改善「太二」的經營利潤率，他表示，集團每個品牌都有專門研發團隊去改善菜餚，總部甚至設有實驗室，而且餐廳經營高度標準化、容易複製。
主席兼行政總裁管毅宏表示，暫時無意改變「太二」不接4人以上、不做外賣的模式，因為「太二」位於購物中心，如此安排切合目前消費者逛商場的習慣。他不擔心內地食材價格會對公司的盈利前景有很大影響。
九毛九的其他品牌包括輕食「2顆雞蛋煎餅」、四川冷鍋串「慫」，以及精品粵菜「那未大叔」，惟上半年「其他品牌」的經營虧損顯著擴大。管毅宏表示，不會因此精簡品牌，因為新品牌就要小孩一樣要慢慢培育，面對激烈市場競爭，需要不斷投資和調整，將其「打磨到最好狀態」。李灼光則表示，「多品牌多概念」能夠讓公司分散風險。
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