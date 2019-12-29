【迷失30年】1989年今天日本股市衝至近4萬點　如今...

2019年12月29日，除了是今年最後一個星期日，同時也正式宣布日本股市「迷失30年」！就在1989年今天(12月29日)，日本股市代表──日經平均指數衝上38,915點，當時市場人士眼看距離40,000點愈來愈近，相信會垂手可得、指日可待，民眾也度過了歡樂的1989年，迎接1990年！不過，有誰能知道，這日正是「迷失30年」的起點。事後回看，證明是泡沫爆破、好境宣告幻滅的開始。

由於今日是假期，若以上周五(12月27日)日經平均指數收報23,837點作為「迷失30年」的總結，股市仍較當年低40%。當地媒體也承認，日本由1990年起，花了足足10幾年時間，即2000年代後，才讓股市回復正常，但30年過去了，似乎仍難以令散戶重拾信心。

導致日本股市於1990年代劇烈下滑的原因很多，包括日圓堅挺、經濟增長低迷、通縮、日本企業改革十分緩慢等，但真正的原因可能是「之前股市實在升得太瘋狂」，結果調整到目前也未能重上「天價估值」。一般來說，股市正常的市盈率在14至16倍之間，但30年前，日本股市的市盈率竟然高達60倍，成為了「教科書」的典型案例。

由於藍籌股整體市盈率60倍實在太驚人，結果經過整個1990年代的市盈率「矯正期」後，估值早在2000年代已恢復正常，交易所也不斷鼓勵散戶投資股票，但「創傷後遺症」直至今天也存在，民眾不再透過股市「造富」，結果淪為「窮忙族」。

舉例來說，2013年安倍晉三就任首相，推出「安倍經濟學」，股市在大量放水之下狂升，惟當地散戶卻急不及待地大舉沽出價值9萬億日圓的股票，相比之下，外資卻大舉接貨15萬億日圓，結果整個升浪獲益的只是外國大戶，日本民眾財富沒有顯著受惠，正正印證了「一朝被蛇咬，莫說10年，就是30年也怕草繩」。

【日本經濟泡沫爆破始末】

眾所周知，日本經濟已迷失了廿多年，並成為不少經濟學教科書題材，若嚴謹地說，其經濟泡沫正式於1992年爆破，並非1989年12月29日，主要是股市跑先經濟。

回看1977年，日本股市僅是整個美股約2.5%，即美股是日股的40倍以上。到了1988年，日本股市總值已後來居上，高於美股36%，即日股在這十年左右暴漲50倍以上，成為全球最大股市。

日本樓市更誇張，從1985年底到1990年初，短短4年多，日本城市地價暴升了2倍。1990年，僅「東京」的地價就相當於「美國全國」的地價，但美國的面積是東京的1.5萬倍，可想而知泡沫有多大！日本人當時相信「政府永遠會支持房地產」，日本只有一個東京，經濟又那麼好，吸引全球人口、世界中心，樓價怎會跌呢？

不過，好景不常，到了1989年12月29日，日經平均指數高見38,915點頂峰，相比1982年底時僅7,000多點暴升逾4倍。誰也估不到，日股在1989年後，接下來30個月暴冧60%，到了2009年才見底，跌幅高達80%。(本文附圖)

日本樓市更恐怖，在1995年，東京商業大廈價格較1990至1991年頂峰狂冧70%，但噩夢未完，到了2000年初，再跌50%！舉例來說，假設1990年頂峰價是100萬港元，在1995年已跌到30萬港元，到了2000年殘見15萬港元。

股樓「雙殺」，加上經濟泡沫爆破，帶來的就是「通縮」噩夢。自1990年起，日本人330個月之中，有161個月是經歷「通縮」，即近一半時間是「賤物鬥窮人」。

【前景仍然暗淡】

雖然日本經濟正邁向「迷失30年」，但似乎難有翻身轉機，因為2019年日本新生嬰兒人數不足90萬，為1899年有統計以來新低。

事實上，日本經濟實在難有起色，主因是未來人口愈來愈少，嚴重影響消費結構。分析人士指出，日本出生率低的一大原因是不結婚男女比例很高，這與經常「OT」(超時工作)有很大關係。

安倍政府提出到2026年3月，將出生率提高到1.8，為此，自今年10月開始實現免費幼兒教育和保育。不過，日本媒體指出，由於日本育齡人口減少，要實現這目標有相當難度。

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