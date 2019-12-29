美國也有危機！經濟似起泡　基層埋怨冇受惠

美國經濟雖然在2019年傲視全球，但亦開始有泡沫迹象，同時有貧富更懸殊的潛在社會危機！外國傳媒報道，根據最近報告顯示，美國一般民眾的買樓負擔加重，在486個郡中，一般收入的人無法在344個郡買樓，相當於買不起全國71%的住宅。

房地產數據公司Attom Data Solutions分析指出，目前買樓負擔情況僅較今年第3季(73%)和去年同期(75%)稍有進步，主因是第4季樓價按年升9%，即使經濟及股市向好，民眾也難以追上樓價升幅。

報告指出，買家必須有6.76萬美元(約52萬港元)的淨年收入，才有能力負擔目前全國樓價中位數25.7萬美元(約200萬港元)的單位，惟美國人平均年收入是5.82萬美元(約45萬港元)。另一間房地產公司Zillow也有類似預測，同時料樓價在2020年會再升2.2%左右。

根據全國住宅營建商協會(NAHB)指出，導致美國樓市緊縮的其中一個原因是勞動力與土地成本增加，使新樓庫存不足。

【基層生活仍艱苦】

事實上，亞特蘭大聯儲銀行公布最新數據顯示，截至今年11月的過去12個月期間，美國收入最後的25%勞工，平均加薪達4.5%，較收入前25%勞工平均加薪高出2.9個百分點。

不過，這並不代表低收入勞工生活更輕鬆，根據稅務政策中心數據顯示，最後20%家庭平均年收入約1.33萬美元(約10萬港元)，而前20%家庭年收入約22.1萬美元(約172萬港元)，後者幾乎是前者17倍。

對多數美國人來說，雖然失業率創多年歷史新低，但經濟繁榮只讓有錢人受益。民調顯示，有69%美國人認為，經濟幫助了富人，也傷害了窮人和沒有大學學歷及中產群體。近3/4的高收入家庭表示，目前經濟狀況「極佳或很好」，而大多數低收入家庭則表示，經濟「勉強公平或不佳」。

調查結果顯示，即使經濟擴張期創紀錄，失業率達50年最低的3.5%，薪金增長按年超過3%，但許多美國人還覺得自己沒有像高收入階層般受惠。原因之一可能是股市！因最富有的10%美國人中，有超過85%持有股票；只有14%中產家庭表示，股市有助他們的家庭財務。

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