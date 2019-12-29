樓價UPDATES：二手偏冷！東涌東環明賺實蝕

樓市氣氛未如理想，東涌東環再錄明賺實蝕個案，該盤三房連套房戶單位以688萬港元售出，4年僅升值約19.2萬元，業主難免蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

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港島區

●西營盤曉譽中層D室，實用面積293方呎，一房間隔，放盤約8個月，減價50萬元或約6.7%，以700萬元沽出，實用呎價23,891元。

●西灣河嘉亨灣3座高層D室，實用面積942方呎，三房套房間隔，以2,538萬元成交，實用呎價26,943元。

●柴灣杏花邨37座高層7室，實用面積499方呎，兩房間隔，成交價799萬元，實用呎價16,012元。

●大潭紅山半島3座低層A室，實用面積1,013方呎，兩房套房間隔，去年10月叫價2,600萬元放售，近日減至2,500萬元售出，實用呎價24,679元。原業主於2016年10月以2,114.6萬元購入，持貨滿3年沽貨，帳面獲利約385.4萬元。

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九龍區

●將軍澳維景灣畔9座高層A室，實用面積651方呎，三房連套房間隔，放盤約1個月，減價155萬元或約11.5%，成交價1,195萬元，實用呎價18,356元。

●將軍澳東港城1座中層G室，實用面積463方呎，兩房間隔，成交價730萬元，實用呎價15,767元。

●奧運站凱帆軒2座中層C室，實用面積484方呎，兩房間隔，減價37萬元，以約843萬元成交，實用呎價17,417元。

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新界區

●青衣灝景灣5座低層F室，實用面積538方呎，兩房間隔，以800萬元易手，實用呎價14,870元。

●馬鞍山新港城P座低層4室，實用面積361方呎，兩房間隔，早前開價約620萬元放售，終以600萬元獲承接，實用呎價16,620元。

●馬鞍山薈朗2座低層A6室，實用面積293方呎，一房間隔，以518萬元成交，實用呎價17,679元，單位3年多升值約22.7%。

●東涌東環1A座低層7室，實用面積588方呎，三房套房間隔，原叫價800萬元，減至688萬元獲承接，實用呎價11,701元。原業主於2015年10月以668.8萬元一手買入單位，持貨4年帳面只獲利19.2萬元或2.9%。

●大圍盛世5座中層NB室，實用面積961方呎，四房連套房間隔，以1,620萬元售出，實用呎價16,857元。

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