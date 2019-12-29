港股前瞻：大戶有意推高　今年料企穩28000作結

市場憧憬中美於2020年1月簽署貿易協議，加上內地上周公布的11月工業企業利潤增速回歸正數，帶挈港股連升四周。隨着氣氛好轉，有券商指，近期有外資持續流入港股，料恒指有望於28,000點關口以上整固。

上周五(27日)美股窄幅上落，當中道指收市升23點，報28,645點，香港藍籌美國預託證券(ADR)表現偏軟，滙豐控股收報60.74元，較港低0.11元；騰訊控股報383.41元，較港低0.59元。按比例計，相當於恒指跌29點。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，近期外國機構投資者的資金流入ETF明顯增加，反映市場對港股明年走勢逐步恢復信心。不過，投資者選股仍要審慎，騰訊、建設銀行等今年相對落後的重磅股回復升勢，顯示投資者寧願追表現落後的股份，也不敢高追強勢板塊，例如醫藥股及手機設備股等。他料本周恒指波幅不大，預計於27,500至28,400點徘徊。

溫氏續指，內地明年擴大金融市場對外開放，包括取消證券、基金公司等外資股份佔比限制。另外，被視為內地投資者情緒指標的融資融券餘額突破10,150億元人民幣，反映投資活動增加，有利提升券商生意額，故看好券商股。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪認為，市場憧憬中美簽署首階段貿易協議，以及美股持續強勢，令市場投資氣氛改善，加上港股今年跑輸環球股市，大戶有機會在年底借勢推高大市，料恒指在本周將企穩28,000點，向上阻力為28,500點。

對於市傳人行於明年1月宣布「降準」，進一步降低利率及融資成本，黃氏看好內銀股中長期走勢，惟短期升幅有限，不宜作短炒部署。

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