尋覓2020年發達股？華爾街推薦呢啲...

受累於社會持續動盪，2019年港股表現乏善足陳，若2020年想外闖賺錢，似乎美股是首選。以下是綜合華爾街分析師推薦的「發達股」，不妨參考一下：

【富國銀行：英偉達(Nvidia)】

富國銀行將英偉達列為2020年半導體股首選，看好該公司3大主要業務，包括遊戲、汽車，以及數據中心。由於該公司愈來愈強調人工智能(AI)，是良好的概念股。

【Needham：Trade Desk】

美國投資銀行和資產管理公司Needham表示，2020年值得關注程序化廣告公司Trade Desk，因大選將至，監管機構可能會更嚴格管理網絡，令該公司有獨特的商機。

該公司特色是自助服務平台，可幫助管理廣告活動，尤其是社交媒體。

【Guggenheim：Nike】

管理資金規模逾3,000億美元的美國金融服務公司Guggenheim看好Nike，主因是2020年7月下旬在日本東京舉行奧運，有利跑鞋銷情，亦有利炒作。

【摩根大通：蘋果公司】

摩根大通視蘋果公司(Apple Inc.)為2020年首選，主因是5G手機及強勁的iPhone出貨量。

【美銀：AT&T】

美銀看好電訊商AT&T，主因是估值相較市場大幅折讓，有力追落後，整體價值也浮現。

【摩根士丹利：可口可樂】

大摩指出，可口可樂具有中高位數的收入增長，明顯優於同業，主因是定價能力更強，不斷創新發展，且戰略做了有利變化，加上新興市場的動能，股價仍未完全反映出來。

【Cowen：Zynga】

美國著名金融服務公司Cowen表示，Zynga是2020年首選，因該公司在過去幾年，已證明自己是移動遊戲領域中最有持續能力的公司。

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