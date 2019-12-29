內地通過修訂《證券法》　明年3月起實行

內地慱媒報道，第十三屆全國人大常委會第15次會議在周六(28日)審議通過了修訂後的《中華人民共和國證券法》，將於2020年3月1日起實行。

中國證監會表示，本次《證券法》修訂，按照頂層制度設計要求，進一步完善了證券市場基礎制度，體現了市場化、法治化、國際化方向，為證券市場全面深化改革落實落地，有效防控市場風險，提高上市公司質量，切實維護投資者合法權益，促進證券市場服務實體經濟功能發揮，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，提供了堅強的法治保障，具有非常重要而深遠的意義。

另外，根據上海證券交易所公布，2019年最後兩個工作日，科創板上市委未安排審議企業首次發行申請，意味2019年科創板IPO上市工作已正式「收爐」。數據顯示，今年科創板上市委共審核114家企業IPO申請，109家獲通過，3家未獲通過，2家被暫緩審議，扣除2家暫緩審議企業計算，淨通過率為97.32%。

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