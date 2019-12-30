東方日報B1：年尾大割價　二手樓八五折求售

本港樓市步入向下調整階段，不少業主臨近年底割價出貨，減幅動輒約一成半。已有五個月未發市的葵涌嘉翠園，有單位勁劈81.2萬沽出，售價較銀行估價還低6.6%。至於東涌海珀名邸洋房更錄蝕讓成交，業主持貨九年帳面慘輸170萬元。

中原許偉業表示，上述嘉翠園2座高層C室，實用面積456方呎，今年4月旺市時以660萬元叫價放盤，直至11月調減至635萬元。其中一名區內首置買家眼見樓價下調，遂大膽還價至570萬元，最終以578.8萬元成交，較開價累減多達約12.3%，呎價12,693元。他指出，上述單位銀行估價約620萬元，是次成交低估價約41.2萬元。

東涌區更連錄損手個案，中原陳旭明表示，上述海珀名邸雙號屋，實用面積2,355方呎，減價120萬元，以2,380萬元售出，呎價10,106元。據了解，原業主於2010年以約2,550萬元購入上址，單位至今貶值約6.7%。

他又指，同區東環1A座低層7室，實用面積588方呎，三房套房間隔，原叫價800萬元，業主見年底市況淡靜，最後勁減112萬元或約14%，以688萬元易手，呎價11,701元。該單位2015年10月一手購入價約668.8萬元，四年僅升值19.2萬元或2.9%，扣除釐印費及佣金等開支，難免輸錢離場。

市區屋苑亦湧現劈價買賣，利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園O座高層5室，實用面積356方呎，兩房間隔，放盤一個月勁劈80萬元，以600萬元成交，減幅約11.8%，呎價16,854元。

向來價格穩健的九龍站豪宅，也出現低價買賣。市場消息指出，天璽月鑽璽極低層D室，實用面積872方呎，三房間隔，最初開價約3,700萬元，減至3,000萬元易手，屬該戶型約兩年低位，呎價34,404元。據了解，原業主為內地人士，於2010年以約1,950萬元購入單位，現轉售帳面獲利1,050萬元，升值約53.8%。

雖然不少業主願意下調叫價，但市場交投並未有太大起色，中原表示，十大屋苑在過去的周六、日錄得5宗成交，已連續8周低企於「個位數」，期內半數屋苑未聞買賣，包括沙田第一城、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園等。

其餘五個有成交屋苑，均各錄1宗交投，該行趙鴻運稱，其中鰂魚涌太古城太湖閣低層D室，實用面積583方呎，三房間隔，放盤十日減價50萬元，以1,000萬元易手，呎價17,153元。

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