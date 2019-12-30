沈振盈：本周回調機會較大

聖誕假期後港股大升三百餘點，突破了28,000點阻力，表面走勢不俗。然而，由於始終是長假期，成交薄弱，加上臨近期指結算，表面走勢不能作準。現時市場最重要的關注，仍然是中美貿易協議的進展，以及中美關係的狀況。雖然市場風向不斷強調很快會簽署，但內容卻是神神秘秘，中美雙方並沒有就某一條款的內容，公開作出一致性的說法。筆者仍然認為，這只是一封短暫的休戰書，目的是拖時間，令情況凍結下來，不再惡化。

今日期指結算，明日大除夕半日市。若以玄學角度判斷，本周的日子對股市不利，大市出現回調的機會較大。而在技術層面方面，恒指在28,400點有頗大的阻力，大市升到現水平，理論上再博上升的空間不足，寧可等回調後才入市。

本周每日的股市走勢預測：

周一（辛丑日）：天干屬金地支屬土，土生金之局，天干丙辛合化水，地支子丑合化土，反覆走軟。

周二（壬寅日）：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢淡靜。

周三（癸卯日）：假期。

周四（甲辰日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪，小心急速回吐。

周五（乙巳日）：天干屬木地支屬火，木生火之局，走勢轉弱。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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