新股專輯：赤子城一手中籤率僅2%　台州市水務定價4.22元

有兩隻新股公布招股結果，並於周二(31日)在主板掛牌，趕上今年新股「尾班車」。不過，因明天為除夕，港股僅得半日市。

至於香港公開發售錄得超額認購1,440.83倍，而國際發售股份已獲大幅超額認購。

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