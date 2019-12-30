新股專輯：赤子城一手中籤率僅2% 台州市水務定價4.22元
2019年12月30日 07:28
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有兩隻新股公布招股結果，並於周二(31日)在主板掛牌，趕上今年新股「尾班車」。不過，因明天為除夕，港股僅得半日市。
其中從事移動應用程式開發商及廣告平台商的赤子城科技(09911)公布，發售價定為每股1.68港元，而招股價範圍介乎1.4至1.8元，淨籌1.757億元。認購一手(2,000股)中籤率2%，最少認購300手(即60萬股)始穩獲一手。
至於香港公開發售錄得超額認購1,440.83倍，而國際發售股份已獲大幅超額認購。
中國台州市供水服務商台州市水務(01542)發售價定為每股4.22元，接近招股價範圍下限，淨籌1.78億元。認購一手(1,000股)中籤率20%，最少認購7手(即7,000股)可穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購4.47倍，而國際發售股份已獲小幅超額認購。
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